台南鹽水蜂炮落幕 清出21公噸垃圾

（中央社記者張榮祥台南9日電）台南鹽水蜂炮元宵夜進入最高潮，這個小鎮昨晚湧入65萬人次，點燃的炮城在鎮區四處呼嘯，人潮今天凌晨4時才全數散去，環保局清晨開始清掃，共清運21公噸的垃圾。

元宵節的夜晚，全國各地遊客湧入台南鹽水，參與年度的鹽水蜂炮盛事，尤其在武漢肺炎升溫的當下，鹽水蜂炮更有去除瘟疫的傳說，更讓鹽水小鎮人滿為患。

因台南鹽水蜂炮夜適值週末，鹽水人潮比往年更多，台南市政府統計，昨晚湧入鹽水的遊客高達65萬人次，直到今天凌晨4時才全數散去。

台南市環保局今天清晨5時起出動47輛掃街車、垃圾車及260人投入清理炮屑及垃圾的整理工作，趕在中午前完成清理工作，共清運21.24公噸的垃圾。

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟每年元宵也有鞭春牛及高空煙火活動，遊客昨晚擠爆聖母廟埕，整座大廟被人潮淹沒，環保局也派人清運出16公噸的垃圾。

台南市環保局統計，今年元宵夜的鹽水蜂炮及聖母廟高空煙火，共清運37.24公噸的垃圾，較去年增加7公噸。（編輯：黃世雅）1090209