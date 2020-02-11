屏東民眾搶買酒精 幼兒園派老師排隊採購

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）酒精成為民眾防疫搶購物品，屏東市林森路的台灣菸酒公司營業所今天上午7時就有民眾排隊，1名幼兒園老師說，為了防疫，幼兒園每天都將派1名老師排隊買酒精。

行政院指示國營事業台灣菸酒公司和台糖加入酒精生產行列。台酒首批由屏東酒廠生產的75%防疫酒精，今天正式上架販售，但屏東酒廠和屏東市林森路的營業所今天都沒分配到75%酒精。

屏東酒廠今天沒被分配到販賣的酒精，屏東市林森路營業所分配到240瓶容量500ml的95%酒精，售價新台幣65元，因而吸引大批民眾排隊，每個人限買1瓶。

林森路營業所在大門公告上午10時開始發號碼牌，但上午7時就有10多名民眾開始排隊，到8時許，排隊人數已達近200人，不少人拿矮凳子坐著等候，還在放假的小朋友也被派出來排隊搶購，由於排隊人多，營業所在9時開始清點人數，以避免昨天有人排隊最後買不到怨聲連連的狀況。

排第1位的是1名幼兒園男老師，住屏東市隔壁的長治鄉，他說，上午7時就到場排隊，他所服務的幼兒園為了要有足夠的酒精讓園內師生消毒防疫，從今天開始每天將會派1名老師至營業所排隊買酒精，他開玩笑的說，「現在上班時間提早了」。

屏東酒廠昨天賣95%酒精，不到1小時被搶光，廠長鄭明鐘表示，酒精由總公司分配給各營業所販售，今天屏東酒廠沒有被分配到酒精，至於明天以後會不會有，還不知道。

除了位於內埔鄉工業區的屏東酒廠外，台酒在屏東全縣有7個營業所，分別在屏東市、里港、潮州、東港、內埔、枋寮和恆春。

鄭明鐘表示，總公司會在每天下午分配第2天給各營業所的銷售量，民眾可以在每天下午下班前打電話到營業所詢問或上台酒官網查詢第2天哪個營業所有販賣酒精。（編輯：謝雅竹）1090211