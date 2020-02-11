議員指有產業啟動無薪假 高市府稱未接獲

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄11日電）武漢肺炎疫情延燒，高雄市議員黃捷今天表示，接獲不同產業勞工陳情，指被要求簽署「無薪假同意書」，市府應專案勞檢查核。高市府勞工局指出，未接獲無薪假糾紛申訴。

高雄市勞工局主任秘書皮忠謀向中央社記者表示，依勞基法規定，雇主要放無薪假需取得勞工同意，不得由資方片面決定，且無薪假期間給付資薪不得低於勞工基本薪資月薪新台幣2萬3800元，違者可依違反勞基法論處。

他指出，若因公遭居家檢疫或隔離檢疫屬公假，雇主需支付全薪，並給予公假；若非因公，勞工可申請事假及病假，薪資依事假、病假規定給付。高雄市勞工局迄今未接獲無薪假、檢疫假的勞資糾紛。

時代力量高雄市議員黃捷今天在臉書（facebook）貼文表示，接獲不同產業別勞工陳情，指有雇主發出「無薪假同意書」要求員工共體時艱，輪流排休，以因應疫情對於產業衝擊。

她指出，第一時間向高雄市勞工局求證是否有相關陳情時，勞工局回應「尚未收到任何相關陳情申訴」。她質疑是勞工局的申訴系統出問題，或是失能且失去勞工信任，促勞工局勿置身事外。

高雄市一名不願具名的旅遊業者向中央社記者表示，已有旅行社與員工協商啟動無薪假，但勞資雙方都未讓消息曝光。

有關「無薪假同意書」一事，黃捷指出，勞工局不能「當機」，要主動進行專案勞檢查核，才能讓勞工免除疫情、無薪的雙重恐懼。（編輯：戴光育）1090211