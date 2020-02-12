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S Hotel遭控放無薪假 北市要求19日前說明

最新更新：2020/02/12 17:58
藝人大S老公汪小菲在台灣經營S Hotel，傳出要求員工放無薪假一事。台北市勞動局表示，已要求業者19日前提出說明。（中央社檔案照片）
藝人大S老公汪小菲在台灣經營S Hotel，傳出要求員工放無薪假一事。台北市勞動局表示，已要求業者19日前提出說明。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北12日電）藝人大S老公汪小菲在台灣經營S Hotel，傳出要求員工放無薪假一事。台北市勞動局表示，現行法令沒有「無薪假」規定，但勞資雙方可協商減少工時，已要求業者19日前提出說明。

勞動局就業安全科長施貞夙表示，若員工指控屬實，在未同意前就被迫放無薪假，導致薪水縮減，可依違反勞基法第22條，處以新台幣2萬以上、100萬以下罰鍰。

另外，若業者在資遣員工前10天未向勞動局通報，也可以違反就業服務法第33條，查證屬實後將開罰3萬元。

施貞夙表示，已行文給S Hotel，要求業者19日前提出說明。

勞動局長陳信瑜則表示，針對武漢肺炎疫情對產業造成衝擊，已收到勞動部函釋得依據「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」規定，申報勞雇雙方協商減少工時。

陳信瑜說明，現行法令沒有「無薪假」規定，而是減少部分工時，對於按月計酬的全時勞工，每月給付工資仍不得低於基本工資，且一定要經過個別勞工協商同意並各自簽訂「勞雇雙方協商減少工時協議書」，才能暫時縮減工時以及減少工資，實施期間以3個月為限。

施貞夙表示，目前看起來應還在進行勞資協商，S Hotel若協商完畢，在實施前應向勞動局通報。（編輯：張銘坤）1090212

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