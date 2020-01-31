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傳因范瑋琪事件調整防疫政策 政院：嚴重不實

最新更新：2020/01/31 12:40
行政院長蘇貞昌（前中）29日視察中央流行疫情指揮中心時表示，藝人范瑋琪已經認錯道歉，不必一般見識，不必計較。中央社記者林俊耀攝 109年1月29日
行政院長蘇貞昌（前中）29日視察中央流行疫情指揮中心時表示，藝人范瑋琪已經認錯道歉，不必一般見識，不必計較。中央社記者林俊耀攝 109年1月29日

（中央社記者顧荃台北31日電）媒體報導指行政院因范瑋琪辱罵行政院長蘇貞昌是「狗官」而檢討防疫政策，政院幕僚今天反駁說法「嚴重不實」，防疫是專業，政院都是尊重專家討論後決策，沒有因此事調整政策。

武漢肺炎疫情延燒，蘇貞昌日前宣布停止口罩出口1個月，藝人范瑋琪在臉書辱罵蘇貞昌「狗官」，禁止口罩出口是「低俗、沒人格的行為」，事後刪文道歉；蘇貞昌則說，范瑋琪已經認錯道歉，不必一般見識、不必計較。

風傳媒今天報導指范瑋琪先生、藝人陳建州28日委託民進黨立委何志偉聯繫蘇貞昌辦公室，要當面向蘇表達歉意；報導並說，因為范瑋琪是公眾人物，行政院因此事受到輿論壓力，對相關政策進行檢討。

對此政院幕僚今天表示，這個說法「嚴重不實」，防疫政策極其專業與重要，行政院都是尊重專家討論後決策，從來沒有因為這個事件受到壓力，就調整防疫政策。

政院幕僚說，陳建州的確有委託何志偉表達歉意，他們向何志偉表示知道此事，但並未有如同媒體報導的政策調整。（編輯：林淑媛）1090131

范瑋琪28日發文，為她在臉書批評行政院長蘇貞昌宣布管制口罩出口一個月是「低俗、沒人格的行為」道歉。（圖取自范瑋琪臉書facebook.com/FanFan.official）
范瑋琪28日發文，為她在臉書批評行政院長蘇貞昌宣布管制口罩出口一個月是「低俗、沒人格的行為」道歉。（圖取自范瑋琪臉書facebook.com/FanFan.official）
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