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屏東居家檢疫累計426人 沒人被裁罰

最新更新：2020/02/13 17:26
屏東縣政府13日召開武漢肺炎記者會，公布從過年至今，累計居家檢疫人數達426人，目前有41人解除，有385人居家檢疫中，居家隔離1人，還沒有人被裁罰。中央社記者郭芷瑄攝　109年2月13日
屏東縣政府13日召開武漢肺炎記者會，公布從過年至今，累計居家檢疫人數達426人，目前有41人解除，有385人居家檢疫中，居家隔離1人，還沒有人被裁罰。中央社記者郭芷瑄攝　109年2月13日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東縣政府今天表示，縣內武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）從過年累計至今，有426人居家檢疫，已41人解除，目前有385人檢疫中，居家隔離1人，還沒有人被裁罰。

依中央流行疫情中心宣布，自2月6日起有中港澳旅遊史及自2月10日起所有旅客經中國大陸、香港及澳門「轉機」得入境台灣的人，一律居家檢疫14天。

縣政府今天召開武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）記者會，衛生局長施丞貴表示，屏東縣從過年至今，累計居家檢疫人數達426人，目前有41人解除，仍有385人居家檢疫中，由村里長協助電話監控。

另外，施丞貴說，通報案例有62人，有60人已解除；居家隔離1人，屏東縣並沒有確診病例，也沒有人被裁罰。台灣還沒有社區感染，但是對於未來疫情如果升溫，並有社區感染的狀況所需要的大型隔離場所，縣府有在規劃。

民政處副處長楊新發表示，雖然有些被通知居家檢疫的民眾納悶自己怎麼會在名單內，對於沒辦法出門就醫抱怨不便，但溝通後都能配合，獨居的人由縣府協調送餐，村里長協助監控，目前都在掌握中。

針對口罩實名制的實施，施丞貴表示，屏東縣口罩販售點為健保特約藥局216家及8家衛生所，縣長潘孟安帶動「我OK你先領」宣導奏效，截至目前每天完售率成人口罩介於44-83%，兒童口罩介於1-36%之間。

施丞貴說，衛生局每天更新販售熱點在官網上供民眾查詢，建議民眾到還沒賣完的藥局分流購買，以減緩販售熱點的壓力及販售不均的情形。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：黃世雅）1090213

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