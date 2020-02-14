台北燈節閉幕式16日登場 皮卡丘入列遊行

台北市政府觀光傳播局14日宣布，2020台北燈節16日將在南港舉辦閉幕式，當日遊行會有9隻發光且不同裝扮皮卡丘（圖）及FOCA福爾摩沙馬戲團等14個表演團隊參與。中央社記者劉建邦攝 109年2月14日

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市觀傳局今天宣布，首度以雙主場呈現的台北燈節16日將在南港舉辦閉幕式，下午登場遊行除有9隻發光且不同裝扮皮卡丘外，還有FOCA福爾摩沙馬戲團等14個表演團隊參與。

台北市觀光傳播局上午舉行台北燈節閉幕式記者會，包含副市長蔡炳坤、觀傳局長劉奕霆等人出席。

劉奕霆致詞時表示，台北燈節閉幕式16日下午將在南港的南興公園登場，這也是首次在南港舉辦踩街遊行，隊伍由熊讚領軍，包含FOCA福爾摩沙馬戲團、無獨有偶劇團等團隊，最大亮點就是皮卡丘入列，共14個表演團隊參與。

觀傳局規劃遊行從下午4時30分在南港路登場，路線從南港高工到台北流行音樂中心：下午6時30分在台北流行音樂中心戶外廣場有音樂會，並由茄子蛋樂團擔綱壓軸。

蔡炳坤致詞時表示，台北燈節首次串聯東、西區，成為今年主要特色，台北燈節閉幕式遊行會如期舉行，現場會準備相關防疫措施，遊行隊伍將有2個表演點。

觀傳局指出，台北燈節的東、西區燈區展出至16日結束，東區部分活動，今晚有拍謝少年樂團表演、15日有光雕投影融入野台布袋戲和厭世少年、美秀集團等樂團演出。

西區方面，14日至16日晚上有台北市立國樂團、台北市立交響樂團及爵士樂團等團體獻上演出。（編輯：李錫璋）1090214