碳纖維口罩可重複使用 金門業者大方送千個

金門一家業者準備1000個高科技碳纖維口罩，15、16日兩天分送給民眾。業者示範這款口罩鬆緊帶是從前往後戴，也可將2條繩子同時往後套，讓口罩更緊貼口鼻。中央社記者黃慧敏攝 109年2月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）鑑於口罩一罩難求，金門一家業者準備1000個高科技碳纖維口罩，明後兩天分贈民眾。地點在莒光樓對面的炭雕藝術博物館，1人以1個為限，每天各發送500個。

2019冠狀病毒疾病疫情延燒，業者表示，金門地區口罩及酒精等物資有限，本著回饋社會捐贈1000個碳纖維口罩。15、16日上午10時在莒光樓對面炭雕藝術博物館發放，每人限取1個，讓更多需要的人能有口罩可以使用。聯繫電話：082-328827。

這家業者金門地區負責人張千恩說，碳纖維口罩雖然不是醫療用口罩，但碳纖維能夠吸附異味、有毒氣體、耐酸鹼且抗菌又能重複多次使用，希望能幫助需要幫助的人。

另外，使用碳纖維口罩記住「看、戴、調、壓」四個口訣，看清楚口罩正反面後，對準口鼻戴上，再調整口罩能夠全包覆口鼻，最後將輕壓口罩上方的鼻線，讓鼻線與鼻樑緊合。

特別的是，這款口罩鬆緊帶是從前往後戴，也可將2條繩子同時往後套，讓口罩更緊貼口鼻。口罩使用後以清水清洗，曬乾即可再次使用，或使用烘碗機、烘被機的紫外線殺菌。（編輯：孫承武）1090214