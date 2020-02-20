不織布廠老董回饋家鄉 捐抗空污口罩給學生

（中央社記者楊思瑞台南20日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩等防疫物資搶手。出身台南市將軍區的康那香公司董事長戴榮吉決定捐贈一批自家生產的抗空污口罩，給將軍區的學生及長者，幫將開學的學生們做好準備。

捐贈活動預定於明天上午10時至下午3時在將軍區漚汪文衡殿舉辦，將軍區的國中、國小學生每人可獲得10片口罩與抗菌濕巾1包，由各校統一領回轉發給學生。設籍在將軍區長榮里、西甲里、忠嘉里、角帶圍及口寮等地區的65歲以上長者，每人憑身分證可領4片口罩及抗菌濕巾2包。

位於台南的不織布大廠康那香公司，口罩產線所生產的醫療用口罩已被政府徵用。此次戴榮吉決定捐贈的是公司的其他產品，包括可防PM2.5的抗空污3D立體口罩及抗菌濕巾。

戴榮吉表示，防PM2.5的3D立體口罩是以4層不織布製成，比一般醫療口罩的3層還多，售價也高出許多。抗菌濕巾則可以代替消毒酒精用來清潔，希望協助學童和長者做好防疫準備。

協辦捐贈活動的漚汪國小校長許德文說，戴榮吉回饋家鄉，這些防疫物資相當實用，預計約800名學生可以受惠。（編輯：謝雅竹）1090220