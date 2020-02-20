高屏宮廟拋磚引玉 串連樂捐國中小耳溫槍酒精

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）武漢肺炎疫情延燒，屏東縣南州鄉溪洲代天府為協助當地國中小抗疫，今天捐贈耳溫槍、酒精，且理念獲高屏10多間宮廟認同響應，正繼續串連擴大中。

南州鄉溪洲代天府奉祀朱府千歲，每3年舉辦「迎王平安祭典」祈求平安並除瘟避災，廟方主任委員黃瑞吉接受中央社記者採訪表示，今年雖不是迎王年，但廟方日前擲筊，想不到擲出建廟百年來的首度「立筊」。

黃瑞吉說，廟方再請示神明意旨後，決定22日舉辦「平安春酒暨除瘟祈福過平安橋法會」，除了請鄉民吃麻油雞酒外，也送鄉民每人1瓶20cc的精油製消毒液；另外，因南州國中小即將開學，因此也連帶送每間教室1大瓶酒精及1支耳溫槍協助學校抗疫，一共將送60多組。

南州代天府在臉書貼文後，獲得高屏地區10多間宮廟響應，而且還在擴大串連中，截至今天下午6時，有屏東縣潮州鎮潮州福安宮及琉球鄉碧雲寺與三隆宮、林邊鄉普龍殿響應，高雄市有楠梓天后宮、岡山壽天宮、路竹天后宮、武廟、意誠堂關帝廟、港口慈濟宮、聖公媽廟等響應。

黃瑞吉表示，到今天為止，10多間宮廟預計將捐出400支耳溫槍及4000罐酒精給當地轄內的學校，還有捐噴罐、噴頭的。（編輯：洪學廣）1090220