致謝醫護防疫辛勞 王惠美到診所醫院打氣

（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）武漢肺炎疫情未歇，為感謝醫護辛勞，彰化縣長王惠美今天到彰化市蔡文瑞耳鼻喉科診所、秀傳醫院送暖打氣，肯定第一線人員、機構對防疫及醫療的付出。

中部一名白牌車司機感染武漢肺炎死亡，成為台灣染病死亡首例，格外受外界關注。為感謝第一線醫護人員辛勞，王惠美今天與彰化縣衛生局長葉彥伯、彰化縣醫師公會理事長連哲震等人，前往診所感謝醫師蔡文瑞及縣內醫護人員堅守崗位全力付出及無私奉獻。

王惠美說，醫師第一線及時發現，讓疫情及早控管，做最好安排，但這段時間有些不實言論，已責成相關單位送辦，希望疫情在中央和地方執行最好的管控措施下，有零星狀況馬上處理，不要擴大感染，也希望鄉親不要恐慌，配合加強防疫。

蔡文瑞接受媒體訪問說，感謝縣長王惠美等各界給予最大支持，讓他們有勇氣繼續堅持在第一線；媒體問及診所這段時間病患減少狀況，蔡文瑞說，面對困境「大家同在一條船」，平安度過最重要。

蔡文瑞表示，一開始訊息較混亂，但有縣長王惠美、醫界前輩、民眾等各界力挺，雖然「什麼時候、誰再遇到不知道」，但給醫護人員加油與支持，「讓我們更有信心繼續在第一線為大家把關」，他只是本著醫師該做的事情，也希望大家都能平安。

王惠美接著到彰化秀傳紀念醫院巡視並感謝醫護人員防疫作為，並贈送花束及營養補給品為醫護加油打氣，秀傳醫院院長楊基滐、衛生局長葉彥伯等人陪同，王惠美說，醫院都依照標準作業程序進行，例如患者發燒及沒發燒如何處理，鄉親若身體不適，還是要看醫生。

楊基滐說，醫院是最安全地方，所有進入醫院的人都經過把關，在其他場所不會特別問民眾旅遊史，但在醫院，則是所有旅遊史問過後才會讓人進來，民眾若有任何不適或病痛，要儘早就醫，千萬不要因害怕到醫院，忍到小病變大病，耽誤病情，得不償失。（編輯：謝雅竹）1090221