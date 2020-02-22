因應武漢肺炎 高市規範停辦室內大型活動

（中央社記者陳朝福高雄22日電）因應武漢肺炎，高市衛生局今天公告高市所轄機關暫停辦理室內大型活動規範等防疫措施；民眾如出現疑似症狀，可撥打防疫專線1922等，並戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，高市府採高規格防疫捍衛市民健康，衛生局公告「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，預防疫病擴散，針對高市府各機關（構）辦理之室內活動停辦規範等防疫措施」。

高市衛生局表示，規範的防疫措施，包括100人以上，符合密閉空間、使用中央空調、空氣不流通無對外窗、人與人距離小於1公尺等4項條件任一項者，一律停辦。

至於500人以上一律停辦；500人以下，同時符合非屬密閉空間、獨立空調、空氣流通可開啟對外窗及人與人距離大於1公尺等4項條件者，未達停辦標準，須督導主辦單位落實各項應配合防疫措施。

高市衛生局指出，應配合的防疫措施，包括各個入口處安排專人量測體溫及手部酒精消毒；所有入場人員（含工作人員）一律戴口罩；禁止有發燒（額溫≧37度、耳溫≧38度）或急性呼吸道感染症者入場，若有相關症狀者，應主動向衛生單位通報進行後續就醫處置；與會民眾列冊，包含姓名、聯絡電話及通訊地址；65歲以上者、慢性病患者、身心障礙者為武漢肺炎高風險族群，應避免參與各類型活動，若經勸導仍堅持參與，請簽署切結聲明書。

高市衛生局也表示，這項室內場域活動停辦規範，排除市府各機關（構）例行性會議後，其餘由市府各機關（構）辦理的活動，自公告日起至疫情解除日止強制執行，私部門或其他民間團體等則建議施行；室外場域活動暫不限制。

高市衛生局再呼籲市民落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口及做好咳嗽禮節；自國外入境如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合各項防疫措施；返國後14天內勿出入人潮擁擠場所，也勿搭乘大眾運輸交通工具。（編輯：謝雅竹）1090222