口罩廠拚防疫趕工 綠委邀餐飲業送員工餐

民進黨立委郭國文號召多家餐飲企業為口罩廠員工打氣，24日安排拉麵業者前往台南市將軍區的康那香公司贈送員工午餐，員工開心享用現煮拉麵。中央社記者楊思瑞攝 109年2月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩供不應求，各大口罩廠加班趕工。民進黨台南市立委郭國文號召多家餐飲企業，今天到台南將軍區的康那香公司贈送員工午餐，盼以行動為辛苦的員工打氣。

郭國文表示，因武漢肺炎引起國內口罩需求大增，日前造訪康那香公司關心產能時，也得知工廠員工的辛勞；因此號召過去曾一同參與公益活動的多家餐飲業者，一同發起免費供餐活動。很感謝這些好友們站出來支持，更盼望能平安度過這次疫情。

他說，因康那香公司員工分為兩班次，今日先安排Mr拉麵提供現煮拉麵200碗、以及由手搖飲業者迷客夏提供招牌飲料200杯。下週3月2日夜班的員工轉為日班，將由異人館與永樂燒肉飯提供招牌美食便當與特色燒肉便當各100份。

康那香董事長戴榮吉表示，公司在今年的農曆過年期間沒有休息，目前醫療口罩產量可達每日21萬片；他很認同政府的管制措施，因此也積極配合。感謝企業界的相挺，幫生產線上辛苦的員工們加油打氣。（編輯：黃世雅）1090224