防疫最貼近 澎科大師生每人隨身抗菌水

（中央社澎湖縣25日電）國立澎湖科技大學今天開學，全校3000多名學生，大多來自國內各縣市，校方開學日，每名師生配發1瓶抗菌水隨身瓶，供隨身攜帶消毒。

澎湖科大今天比一般大學提早開學，由於校內3000多名師生，大多來自外縣市，澎湖縣政府難以掌握近期旅遊史，擔心成為防疫漏洞，今天防疫會報請澎科大學務長方祥權報告大學校園防疫措施。

澎湖縣長賴峰偉希望澎科大協助掌握學生出國史、接觸國外入境人士、健康狀況，並預先規劃校內隔離住所，一旦出現疑似症狀，立即通報縣府衛生單位。

方祥權表示，學校已全面消毒，並封閉學校側門所有出入口，僅留大門供學生及外賓進出，進出人員全面量測體溫，消毒手及鞋底，才可進校園，同時要求學生填寫「自主健康管理問卷」，師長主動關心學生身體健康，如出現發燒、且有疫區旅遊史應通知學校，以利監測學生健康狀況。

方祥權說，因應學生居家檢疫，校方目前備妥15間隔離宿舍，提供臨時需自主健康管理或居家檢疫者單使用，並提供生活必需品，同時每名師生提供1瓶抗菌水隨身瓶，供隨身攜帶使用消毒。（編輯：黃世雅）1090225