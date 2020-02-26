彰化漁港110年完工 破堤通水邁向開港里程碑

（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）彰濱工業區使沿海漁港逐年淤積，影響漁船進出，彰化縣政府推動彰化漁港興建工程，陸續完成圍堤、漁筏停泊區、浮動碼頭等工程，今天再進行破堤通水儀式，目標110年4月開港。

彰化縣政府上午在彰濱工業區鹿港區舉行「彰化漁港興建工程破堤通水儀式」，第一階段基礎建設投入約新台幣14億元，預計民國110年4月開港營運，代表內、外海打通，漁港未來除可全天候供漁船進出及避風，更盼結合附近觀光工廠兼具休閒及綠能運維功能。

彰化縣長王惠美出席致詞說，彰濱工業區開發後，沿海漁港和泊地逐年淤積且非常嚴重，漁民進出捕魚要配合潮汐，尤其冬天常要等東北季風漲潮時才能出海，嚴重影響捕魚作業及漁獲量，特別是11月烏魚季節，因此，漁民期盼多年能有一處不受潮汐影響的漁港。

王惠美表示，政府開發彰濱工業區時預留50公頃土地，為回饋漁民，縣府93年提出漁港規劃報告，96年通過環評，隨即提報中央，經多年爭取，103年11月獲行政院核定彰化漁港近程第一階段建設計畫，擬投入經費14.42億元，但仍有不足，希望中央繼續支援。

行政院農業委員會漁業署副署長王正芳說，縣府向漁業署長期爭取彰化漁港建設計畫，漁業署挹注12億多元經費，很高興今天破堤通水，代表工程進入另一個階段，期待多元經營包括漁業休閒、配合能源政策等。

縣府農業處表示，彰化漁港採專案補助以縮短漁港建設時程，主要建設防風林、防波堤、內港口碼頭、漁筏停泊碼頭、浮動碼頭等基礎設施，104年到108年相繼完成防風林填築及圍堤工程、漁筏停泊區及浮動碼頭工程，今天進行「防波堤及內港口開闢工程」破堤通水儀式，是110年4月開港營運重要里程碑。（編輯：張芷瑄）1090226