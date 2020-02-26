旺旺水神內容涉誇大 北市約談業者還沒罰

（中央社記者梁珮綺台北26日電）武漢肺炎疫情持續擴大，旺旺集團發送「水神抗菌液」供民眾消毒，不過，台北市衛生局長黃世傑今天說，水神官網內容描述誇大不實及醫療效能，有違反藥事法之虞，目前先進行約談，尚未開罰。

黃世傑表示，旺旺水神抗菌液市府1999也有接到陳情案，因此要求業者25日到案說明並提供相關佐證文件，以釐清案情，沒有開罰，也沒要求業者不得發放水神。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷補充，13日接獲中央查獲旺旺水神官網刊登旺旺水神抗菌液廣告，內容提到「…燒傷或傷口引起皮膚炎、肺炎、心內膜炎、敗血症、壞死筋膜炎…女性陰道炎....糖尿病感染化膿性肝膿瘍、嚴重引發肺炎；尿路感染、菌血症...香港腳灰指甲...水痘...腸病毒...傷寒結膜炎...諾羅病毒...肺炎...敗血症」等語句，有違反藥事法之虞。

陳怡婷說，藥事法第69條規定非本法所稱的藥物，不能作為醫療效能標示或宣傳，目前全案仍在調查中，並未要求產品停止使用。

她說，次氯酸水為弱酸性氧化劑，用於環境消毒，屬一般商品，業者可依產品效能進行標示或廣告，但不能有誇大不實或涉及醫療效能情事。

台北市副市長黃珊珊則表示，衛生局是因接獲中央公文才處理，依行政程序法，必須請業者說明與陳述意見，若確定違反藥事法，才會開罰，屆時業者則可提訴願。（編輯：張銘坤）1090226