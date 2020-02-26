口罩實名制壓力大 台南媒合志工投入藥局

台南市政府協助媒合志工投入藥局，盼讓口罩實名制銷售更順利並減輕藥師壓力，市長黃偉哲（左3）26日實地走訪藥局，為藥師等第一線服務人員加油打氣。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年2月26日

（中央社記者張榮祥台南26日電）口罩販售實名制讓健保藥局工作負荷大增，台南市已有25家藥局提出人力需求，市府也媒合40多名志工投入協助，市長黃偉哲今天更實地走訪藥局加油打氣。

台南市南區裕仁藥局年逾7旬老藥師邱昇自己一個人顧店，不只要分裝販售口罩，還得面對排隊購買民眾的漫罵，黃偉哲20日拜訪邱昇時，當場允諾媒合志工幫忙藥局賣口罩。

台南市政府社會局統計，台南市有25家藥局提出人力需求，社會局已媒合20個社區照顧關懷據點、佛光山南台分院、慈濟台南分會等40多名志工投入協助藥局。

黃偉哲今天更走訪藥局協助分裝口罩，感謝藥師全力配合政府政策，他說，中央通過嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防治及紓困振興特別條例後，未來將補貼這段期間藥師付出的心力及辛苦。

社會局人員表示，台南市有500多家社區健保藥局，共同承擔武漢肺炎口罩配發任務，社區健保藥局藥師除應付民眾日益增加的口罩需求，還要因應開學，藥師公會也分派藥師到學校、社區做防疫宣導，業務執行相當吃力。（編輯：謝雅竹）1090226