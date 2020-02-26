更多編輯台推薦新聞：
指全世界欠武漢 世衛專家：若我感染想在中國治療
國際

指全世界欠武漢 世衛專家：若我感染想在中國治療

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報
國際

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理
生活

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下
運動

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

口罩實名制壓力大 台南媒合志工投入藥局

最新更新：2020/02/26 17:16
台南市政府協助媒合志工投入藥局，盼讓口罩實名制銷售更順利並減輕藥師壓力，市長黃偉哲（左3）26日實地走訪藥局，為藥師等第一線服務人員加油打氣。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年2月26日
台南市政府協助媒合志工投入藥局，盼讓口罩實名制銷售更順利並減輕藥師壓力，市長黃偉哲（左3）26日實地走訪藥局，為藥師等第一線服務人員加油打氣。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年2月26日

（中央社記者張榮祥台南26日電）口罩販售實名制讓健保藥局工作負荷大增，台南市已有25家藥局提出人力需求，市府也媒合40多名志工投入協助，市長黃偉哲今天更實地走訪藥局加油打氣。

台南市南區裕仁藥局年逾7旬老藥師邱昇自己一個人顧店，不只要分裝販售口罩，還得面對排隊購買民眾的漫罵，黃偉哲20日拜訪邱昇時，當場允諾媒合志工幫忙藥局賣口罩。

台南市政府社會局統計，台南市有25家藥局提出人力需求，社會局已媒合20個社區照顧關懷據點、佛光山南台分院、慈濟台南分會等40多名志工投入協助藥局。

黃偉哲今天更走訪藥局協助分裝口罩，感謝藥師全力配合政府政策，他說，中央通過嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防治及紓困振興特別條例後，未來將補貼這段期間藥師付出的心力及辛苦。

社會局人員表示，台南市有500多家社區健保藥局，共同承擔武漢肺炎口罩配發任務，社區健保藥局藥師除應付民眾日益增加的口罩需求，還要因應開學，藥師公會也分派藥師到學校、社區做防疫宣導，業務執行相當吃力。（編輯：謝雅竹）1090226

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報