侯友宜：防公務體系崩盤 市府自我健康管理

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市長侯友宜今天表示，武漢肺炎防疫從全力防堵提升為減災，市府公務體系絕對不能崩盤，需做好自我保護才能保護市民；另將邀軍方加入一級應變中心，沙盤推演社區感染處置。

侯友宜今天在市政會議指出，有些武漢肺炎無症狀確診者，是新北自己篩檢出來的，新北市政府秘書處必須做好市府大樓人員健康管理、環境消毒。

他說，市府須從自己健康管理做起，市府不能崩盤，要先保護自己。「市府官員不能倒，才有能力照顧市民。」

新北市民政局長柯慶忠表示，居家檢疫人數已從4700多人降至1169人，不過，27日起從韓國入境者也須居家檢疫，加上清明節的人流，防疫是一大挑戰。

新北市教育局長張明文呼籲家長不要隱瞞孩子病情，發燒就看診休息，不要擔心缺勤問題。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，中國大陸台商從1月大選前就陸續回台投票，政府無法掌握人數與停留時間，目前防疫已從全力防堵提升為減災，盼將傷害降到最低，防堵與減災絕對是不二法門。

侯友宜說，這次疫情也是全國衛生教育的契機，希望全民養成良好衛生習慣。感謝中央支援新北，並採納許多建議。市府將邀軍方加入一級防疫應變中心，沙盤推演並彈性應變公務防疫作戰的指揮體系。

市府社會局今天也集合600名防疫志工講習，邀前衛生署長葉金川為教育訓練講師，因應將來社區感染時的宣導、電話關懷、文書管控、物資整備，透過防疫作戰讓全民動起來。（編輯：戴光育）1090226