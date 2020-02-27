台南又1家托嬰中心違規 遭勒令停辦半年

（中央社記者張榮祥台南27日電）台南新親親奶瓶托嬰中心不當照顧幼兒，遭勒令停辦1年，市府再調查蘇姓負責人的先生開設的愛樂分托嬰中心，又發現收托14名幼兒，僅有1名合格托育人員，今天勒令停辦半年。

台南市政府社會局昨天稽查台南市北區的私立愛樂分托嬰中心，這家托嬰中心收托14名幼兒，現場卻僅有1名合格托育人員，明顯違反每收托5名幼兒應置專任1名托育人員的規定。

社會局人員更發現愛樂分托嬰中心謊報托育人員資訊，且以不具資格人員冒名頂替，違反兒童及少年福利與權益保障法第83條第5款、第8款及第9款規定；社會局判定情節嚴重，依法勒令停辦半年，並公布名稱。

社會局已帶回愛樂分托嬰中心監視錄影相關設備，進一步清查托育人員照顧情形，如涉及違反兒童保護，將依法處理。

社會局今天發布新聞稿指出，愛樂分托嬰中心勒令停業後，社會局將盡力協助家長進行轉托及媒合托育資源，也會訪視幼兒及家庭，提供關懷服務，必要時媒合心理諮商輔導。

愛樂分托嬰中心是中西區新親親奶瓶托嬰中心蘇姓負責人的先生開設的，新親親奶瓶托嬰中心2月被爆出不當照顧幼兒，日前遭勒令停辦1年，相關人員被開罰及公布姓名，台南地檢署也分案偵辦。（編輯：黃世雅）1090227