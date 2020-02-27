屏東縣簽署臉部平權承諾書 允持續推動友善環境

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）屏東縣政府響應財團法人陽光社會福利慈善基金會推動臉部平權運動，今天簽署臉部平權推動承諾書，並應允持續推動身障者友善共融的平權環境。

縣府由副縣長吳麗雪代表簽署「臉部平權推動承諾書」，她表示，屏東縣至去年底共有171名顏面損傷者持有身心障礙證明，縣政府透過各種形式，共同推動及響應臉部平權運動，將南台灣特有的友善、熱情及溫暖融入屏東「安居樂業」的理念。

她表示，去年底共有30所以上學校靜態宣導，另有18所以上學校響應陽光基金會的推廣計畫，陸續與陽光基金會接洽辦理校內宣導，將好的觀念從教育著手向下扎根；此外，在就業方面縣政府各局處的求職過程亦不強制要求張貼履歷照片，一步一步減少「以貌取人」的情形。

吳麗雪說，未來，屏東縣政府將持續響應臉部平權運動，並號召縣內的店家、校學及各領域的組織/團體一起響應，建立友善環境，讓你、我、他都成為支持臉部平權的一份子。（編輯：謝雅竹）1090227