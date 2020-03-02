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不受疫情影響 淡海輕軌二二八連假運量成長

最新更新：2020/03/02 15:11
根據新北大眾捷運公司統計，二二八連假期間，淡海輕軌首日運量即衝上1.5萬人次，3天平均人次達1.2萬，比前幾週假日運量成長了2倍以上。（新北捷運公司提供）　中央社記者葉臻傳真　109年3月2日
根據新北大眾捷運公司統計，二二八連假期間，淡海輕軌首日運量即衝上1.5萬人次，3天平均人次達1.2萬，比前幾週假日運量成長了2倍以上。（新北捷運公司提供）　中央社記者葉臻傳真　109年3月2日

（中央社記者葉臻新北2日電）淡海輕軌二二八連假期間，首日運量達到1.5萬人次，3天平均人次達1.2萬，比過去假日運量成長2倍以上；為防疫武漢肺炎，也改由司機員操控上下車開關門，減少乘客碰觸車門按鈕。

新北大眾捷運公司指出，淡海輕軌淡金鄧公站（V03）出站即達滬尾櫻花大道，二二八連假開始，全長3公里的櫻花盛開，新北捷運公司也趁勢推出「淡海輕軌櫻花季」。

根據新北大眾捷運公司統計，二二八連假期間，淡海輕軌首日運量即衝上1.5萬人次，3天平均人次達1.2萬，比前幾週假日運量成長了2倍以上。

新北大眾捷運公司指出，受武漢肺炎疫情影響，全台各運輸系統運量下滑，淡海輕軌沿線位於市郊，且商業活動不密集、開放式車站通風良好，大幅降低感染風險。

淡海輕軌在防疫上除了定時、密集的車廂車站消毒，也設置防疫小站讓搭乘的乘客自主消毒，針對旅客在車站常接觸的電梯按鈕、電扶梯扶手、座椅、扶手欄杆等，也維持4小時消毒一次。

所有列車也改由司機員操控上下車開關門，減少乘客碰觸車門按鈕的機會，工作人員每日出勤前也要求測量體溫。

新北捷運公司表示，淡海輕軌的行動支付優惠活動延長至5月31日，民眾只要使用LinePay Money或感應式的MasterCard，均可享受車資免費的優惠，歡迎多加利用。（編輯：李錫璋）1090302

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