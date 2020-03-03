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疫情衝擊產業 北市46家業者申請縮短工時

最新更新：2020/03/03 11:59

（中央社記者梁珮綺台北3日電）武漢肺炎疫情衝擊，台北市勞動局今表示，截至2月26日，共有46家申請減少工時，有3家審核通過，分別為住宿及餐飲業、支援服務業（旅行社）及資訊通訊傳播業，有83人受影響。

勞動局長陳信瑜上午表示，申請減少工時的46家業者、1586人中，又以住宿及餐飲業最多，比例高達5成，為14家749人。

陳信瑜說，其餘43家仍在審核中，多是缺乏勞資協商協議書，已要求補齊文件。

她也表示，勞工實施減少工時期間，資方仍要替勞工保勞健保，不能影響勞工任何相關權益。

陳信瑜重申，雖減少部分工時，對於按月計酬的全時勞工，每月給付工資仍不得低於基本工資，且一定要經個別勞工協商同意並各自簽訂「勞雇雙方協商減少工時協議書」，才能暫時縮減工時及減少工資，實施期間以3個月為限，若有延長必要，應重新協議徵得勞工同意，並確實向勞動局通報。

勞動局資料顯示，民國101年有12家業者申請縮短工時並審核通過；102年22家；103年20家；104年19家；105年25家；106年8家；107年3家；108年9家。

陳信瑜說明，105年因陸客縮減，衝擊觀光產業，導致申請縮短工時業者數創新高。（編輯：李亨山）1090303

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