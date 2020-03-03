霧社水庫水位太低 萬大電廠部分機組暫停運轉

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）作為水力發電的霧社、日月潭水庫近期水位下降，甚至九蛙全露，主管機關台電表示，以日月潭發電的大觀電廠作業正常，而萬大電廠1部機組則因霧社水庫水位低於取水口而暫停。

根據經濟部水利署網站資料，位於南投縣魚池鄉的日月潭水庫「主要功能」為供應大觀、明潭等水力發電廠的發電用水，並配合下游灌溉需求調節放水，及提供自來水公司作為魚池鄉、日月潭、武登地區民生用水，也具觀光遊憩功能，管理機關為台灣電力公司。

水利署中區水資源局網站資料顯示，日月潭水庫今天上午水位高度744.27公尺，蓄水率74.5%，水庫管理機關台電公司大觀電廠表示，今天蓄水量9563萬立方公尺，目前廠內發電作業正常，相關單位也已開會討論水資源調配因應措施，呼籲大眾節約用水。

而位於南投縣仁愛鄉的霧社水庫功能效益也是「發電」，以濁水溪支流霧社溪水源，由台灣電力公司萬大電廠管理及發電使用，並調節下游日月潭水庫水量；根據中區水資源局網站資料，霧社水庫今天水位高度982.34公尺，蓄水率5.24%，水位趨勢上升。

萬大電廠表示，所轄6部機組中，4號機最低取水高度為985.5公尺，因此目前無法取水發電，今天只有採川流式，用溪水發電的3號機運轉，最低取水高度980.5公尺的1號機與2號機則因未收到發電指令而未運轉，連帶用萬大電廠發電尾水的松林分廠1號機、2號機未並聯運作。

萬大電廠表示，今年1月、2月與去年同期比較，雨量確實較去年少一些，霧社水庫缺水「若達到一定程度」，就可能影響水力發電作業，還要兼顧日月潭水庫調度補水，希望春雨早日降臨。（編輯：洪學廣）1090303