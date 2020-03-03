大型交通標誌違規私掛指示牌 竹縣府4月起強拆

為維護用路人行車安全，新竹縣長楊文科3日表示，4月1日起將辦理鄉縣道大型標誌調整及維護作業，若縣府管轄道路標誌桿上發現有違規私掛指示牌，將逐一拆除、沒入。中央社記者郭宣彣攝 109年3月3日

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣去年發生機車騎士被觀光指示牌壓死意外，縣府今天表示，4月1日起辦理鄉縣道大型標誌調整及維護，若縣府管轄道路標誌桿上有違規私掛指示牌，將逐一拆除、開罰並沒入。

去年，新竹縣寶山鄉公所重達900公斤的觀光指示牌，不慎壓死機車騎士。對此，縣長楊文科表示，除釐清事故發生原因外，更重要是，體檢轄內相關標誌、路燈等設施，請相關單位、各鄉鎮公所及公路總局等權管單位，定期派員巡查維護。

交通旅遊處統計，針對全縣鄉縣道大型交通標誌桿巡檢，大型標誌桿共計532支，其中203支有變形、鬆脫或遭私掛牌面。

交旅處長游志祥表示，將請公所協助宣導呼籲業者儘速主動拆除，另外，也請各鄉鎮市公所及權管單位，針對維管道路及設置牌面桿件違規私掛指示牌部分，將一併處理。

游志祥說，像是有業者私掛指示標誌，會增加載重及受風面，而影響桿件結構之虞，也讓行車安全出現疑慮，即便檢視後未有立即危害，但考量公共安全，也將拆除。

游志祥表示，為維護用路人行車安全，將從4月1日起一連3個月，逐一拆除道路大型標誌桿上的違規私掛指示牌，呼籲業者主動拆除，減少損失並避免受罰。（編輯：李錫璋）1090303