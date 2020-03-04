確保市政運作 侯友宜：必要時啟動異地備援

新北市長侯友宜（右）4日接受媒體聯訪表示，市府大樓的管理隨疫情升高將有新的防疫作為，八里區公所原辦公室舊址等，都可成為異地備援的辦公場所。中央社記者黃旭昇新北攝 109年3月4日

（中央社記者黃旭昇新北4日電）防範武漢肺炎疫情擴大，新北市府規劃必要時疏散辦公，遷移到八里區公所舊址、文康中心等地，啟動異地備援系統，甚至分流辦公，或在家中透過視訊會議，確保市政運作不中斷。

新北市長侯友宜今天主持市政會議時表示，防疫是目前最重要的工作，感謝區長協助關懷居家檢疫者，他提醒，若居家檢疫者趴趴走一定重罰，若有包庇者也要負連帶責任。

侯友宜說，市府防疫作為預先規劃與部署，近日要求市府人員進出測量體溫，動線管制集中通道、擴大餐廳桌椅用餐空間、鼓勵員工午餐外帶用餐等，都是提前因應。

他說，公務人員沒有必要者不要出國，機關要從本身做起，將疫情視同社區感染因應，想出最好的策略，並逐漸穩定恢復正常市政運作。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，市府大樓的管理隨疫情升高將有新的防疫作為，設想市府員工為確診病例時如何因應。八里區公所原辦公室舊址、八里區公所新行政中心禮堂（文康中心），都可成為異地備援的辦公場所。

他說，分流上班也是備援方案之一，甚至可研究萬一需要在家裡辦公時，資訊單位要研究如何透過視訊與電腦系統連線，確保市政運作不中斷。

市府副秘書長朱惕之表示，防疫如同部隊作戰，連指揮中心的運作也要想好備援方案，整個市府運作的備援都在研議中。

市府說，新北市政府9樓災害應變中心若因為疫情關係影響，將以市府警察局為預備指揮中心繼續運作。

另外，新北市府消防局舊址、目前位於板橋區莒光路的消防局第一大隊部，原就是消防局勤務指揮中心，原有設備系統都可提供異地備援因應方案，確保救災與救護運作不中斷。（編輯：方沛清）1090304