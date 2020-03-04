出動天敵對付荔枝椿象 竹山鎮公所推生物防治

荔枝椿象「肆虐期」即將來臨，南投縣竹山鎮公所超前部署，即日起由里幹事、里長協助展開生物防治，透過釋放天敵平腹小蜂，盼降低荔枝椿象族群密度，竹山鎮長陳東睦（左）4日示範如何執行。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年3月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）春季是荔枝椿象繁殖季，為防治荔枝椿象危害荔枝、龍眼，南投縣竹山鎮公所今天起展開生物防治，1棵樹懸掛1張蜂卵卡，每張平均可釋放百隻平腹小蜂，盼透過天敵減少荔枝椿象。

荔枝椿象「肆虐期」即將來臨，竹山鎮公所超前布署，即日起由里幹事、里長協助展開生物防治，透過釋放天敵平腹小蜂，盼降低荔枝椿象族群密度。

竹山鎮長陳東睦今天表示，荔枝椿象除喜歡棲息荔枝、龍眼樹，也常在台灣欒樹、無患子等行道樹出沒。

陳東睦指出，每年春季是荔枝椿象主要繁殖季節，也是防治關鍵期，鎮公所去年用藥消毒，今年改為生物防治，先利用里政系統調查需求後，接著在市區無法使用化學防治的公共區域放置蜂卵卡，1棵樹懸掛1張蜂卵卡，透過釋放平腹小蜂來防治荔枝椿象的危害。

陳東睦說，經農業專家建議，市區運用平腹小蜂進行生物防治，蜂卵卡每14天懸掛1次，總共懸掛4次；至於郊區，將視情況預計5月使用藥劑防治，有需求的公共區域若先前未提出，可透過里政系統申請。

根據行政院農業委員會農業試驗所網站資料，荔枝椿象是害蟲，危害荔枝、龍眼、台灣欒樹等，透過刺吸式口器吸食荔枝及龍眼的嫩芽、嫩梢、花穗、幼果，造成落花、落果，嫩枝或幼果枯萎及果皮黑化，嚴重時造成枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落、甚至植株枯死。

農業試驗所網站資料顯示，最佳防治策略是利用荔枝、龍眼生長期及荔枝椿象本身生態特性擬定，可分為化學防治、生物防治、物理防治，尤其越冬後的成蟲因消耗體內脂肪，對藥劑容忍度降低，此時為化學防治最佳時期。

有關生物防治，農試所網站資料提醒，荔枝、龍眼開花期間，應停止藥劑防治，藉此提高蜜蜂授粉，同時適值荔枝椿象產卵期，可配合施放平腹小蜂或物理防治，減少荔枝椿象族群數量。（編輯：戴光育）1090304