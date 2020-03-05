疫情中提振觀光 屏東推299元跟著可可去旅遊
最新更新：2020/03/05 15:19
屏東縣政府為提振遭武漢肺炎疫情衝擊的觀光產業，推出可可旅遊地圖，規劃情侶、親子和生態主題行程，5日舉行宣傳記者會，邀民眾走出戶外「跟著可可去旅遊」。中央社記者郭芷瑄攝 109年3月5日
（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）屏東縣政府為提振遭武漢肺炎疫情衝擊的觀光產業，推出可可旅遊地圖，規劃情侶、親子和生態主題行程，邀民眾走出戶外「跟著可可去旅遊」，每人只要新台幣299元。
屏東縣政府今天由交通旅遊處、客家事務處及農業處聯合旅宿、可可業者舉辦記者會，交通旅遊處長黃國維表示，屏東可可在國際大賽中發光發熱，多名在地可可業者從一開始種可可到結合休閒觀光發展，推出可可園導覽、巧克力DIY體驗、可可食農及環境教育，甚至研發可可面膜、可可咖哩飯與可可茶等產品。
黃國維表示，「跟著可可去旅行」行程結合15家可可農和巧克力業者，從屏北高樹鄉到屏南恆春鎮，搭配旅遊路線，民眾走出戶外，進入可可園，在疫情期間享受不同的可可之旅，全台只有屏東才有。
縣府推出的「跟著可可去旅行」遊程明天中午12時上架販售，每人只要299元，遊程梯次3月有14日的情侶遊程、21日的親子遊程及28日的可可墾丁生態遊程；另外，4月11日有親子遊程，有意參加民眾可上網搜尋「瘋趣台灣」。
客務處長陳麗萍表示，屏東目前可可面積有300公頃，全台面積最大，農戶約200戶，目前有提供預約導覽或DIY的可可業者有牛角灣咖啡農園、邱氏咖啡巧克力、可可寶貝、TC巧鋪、福灣巧克力、阿信巧克力、喜樂可可咖啡園、趣訪農園、小雨果巧克力、JL Chocolate與可可雅米巧克力工坊等。
因應疫情期間，黃國維表示，遊覽車全面消毒，旅客當日如果發燒超過攝氏37.5度不得參加行程。此外，14日到4月14日民眾只要到社群網站臉書（Facebook）「屏東GO好玩」按讚，分享屏東可可旅遊地圖，標註2名朋友，現場消費可享優惠。（編輯：李明宗）1090305
屏東縣政府為提振遭武漢肺炎疫情衝擊的觀光產業，推出可可旅遊地圖，5日舉行宣傳記者會，業者展示可可相關產品。中央社記者郭芷瑄攝 109年3月5日
屏東縣政府為提振遭武漢肺炎疫情衝擊的觀光產業，推出可可旅遊地圖，5日舉行宣傳記者會，從公部門退休投入可可產業的陳瑞光夫婦展示新研發的可可納豆產品。中央社記者郭芷瑄攝 109年3月5日