竹市府宣布 9日起5家急救責任醫院禁止探病

（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）新竹市政府今天宣布，為強化防疫，本月9日起竹市5家急救責任醫院的一般病房禁止探病，陪病採實名制措施，並確實掌握旅遊史、接觸史，建議民眾應減低進出醫院頻率，減少感染風險。

武漢肺炎未歇，林智堅表示，防疫期間為避免醫院內群聚感染，從本月9日起，新竹市5家急救責任醫院的一般病房，全面停止探病，並實施陪病一人實名制。

衛生局長王宗曦表示，依「傳染病防治法」第 37 條第一項第二款，管制醫院出入及人數，因應武漢肺炎防疫，管制包含停止探病，除加護病房、安寧病房，以及經主治醫師醫療專業同意者外，一般病房一律禁止探病，請家屬親友改採視、通訊聯繫。

王宗曦指出，在陪病部分，則限1人，採實名制，每名住院病人陪病者以1名為限，並採實名登記，包括登記姓名、電話等，並確實掌握其TOCC資訊，包含旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚。另，請陪病者減少在院內的移動，若有進出醫院之必要，需配合院方分流機制。

王宗曦說，轄內5家急救責任醫院（台大醫院附設新竹分院、新竹馬偕醫院、新竹國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院附設民眾診療服務處及南門綜合醫院），另外，各家醫院情形，衛生局將會在網站及醫院公告處公告周知。

他表示，希望透過嚴格控管進出醫院人員身分，將感染風險將至最低，保障病人安全就醫環境，也請民眾防疫期間配合，維護醫療防疫量能，共同對抗武漢肺炎的威脅。（編輯：張銘坤）1090305