桃園市9日起全面暫停社區關懷據點服務

（中央社記者邱俊欽桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天在防疫專案會議時表示，桃園市從9日起全面暫停社區關懷據點、原住民文化健康站等服務，並請社會局持續研擬相關配套措施，保障服務對象權益。

桃園市政府社會局在防疫會議中指出，武漢肺炎疫情延燒，桃園市在社區照顧關懷據點暨巷弄長照站服務上，因為服務的對象及志工多為中老年者，基於考量個人防護缺乏、環境通風侷限、清潔消毒頻率等因素，建議暫停服務。

鄭文燦在會中表示，為了緩解疫情，9日起決定全面暫停社區關懷據點服務，待疫情狀況較緩和後恢復服務；另外，原住民文化健康站也同步暫停，待防疫期間結束後恢復。

鄭文燦也表示，將請社會局持續研擬相關配套措施，包括外展服務、電話關懷、送餐替代服務等既有的實施方案，確保服務對象的權益。

另外，鄭文燦說，觀光旅遊、餐飲、大眾交通運輸產業在武漢疫情中影響甚鉅，為避免發生大量解僱勞工情事，也要求勞動局調整勞動檢查政策，降低產業衝擊。

勞動局也表示，為協助各產業正常運作，勞動檢查方式將依照因應疫情調整，包括觀旅、餐飲等行業的例行案件職業安全衛生檢查（職災檢舉案件除外）將暫緩實施。

勞動局也說，有關民眾申訴檢舉無薪假或資遣等爭議案件，將以行政指導或建請循勞資爭議調解等方式處理。（編輯：張銘坤）1090306