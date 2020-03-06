整頓五股垃圾山汙染 新北市府強拆違建

新北市政府整頓五股垃圾山違章建築，6日下午優先強制拆除無意願配合申請合法化的違建廠房，展現市府強力執法及改善問題的決心。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年3月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市五股垃圾山違章建築影響市容且汙染環境，今天下午副市長謝政達帶領，拆除無意願配合申請合法化的違建，剩下83家違章建築將於5月底前全部拆除完畢。

新北市五股垃圾山長期存在公共安全、環境衛生問題，市府工務局拆除大隊長李冠德表示，去年推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，輔導業者申請合法使用，並分階段拆除違章建築。

副市長謝政達今天下午率環保局、消防局、工務局和拆除大隊，第3階段拆除無意願申請合法化的違建。

市府消防局表示，昨天已強力要求6家業者自行拆除，下午前往五股區更寮段拆除1家佔地200平方公尺的空廠房，還剩下83家需作業，預計5月31日前拆完90家違章建築。

謝政達表示，今天拆除後的廢棄物，將由業者自行處理，未於期限內清除將依「廢棄物清理法」開罰，若仍未改善，將由農業局和地政局依違反「區域計畫法」加重罰款；無意願參與五股都市試辦計畫的地主，應於5月底前完成綠美化及恢復農用。（編輯：張銘坤）1090306