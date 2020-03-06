不敵武漢肺炎疫情 高雄老字號餐廳渝香園熄燈

（中央社記者程啟峰高雄6日電）高雄市老字號餐廳不敵武漢肺炎疫情衝擊，繼江浙菜館祥鈺樓2月底暫停歇業後，走過37個年頭的渝香園今天也宣布3月底歇業並資遣員工。高市府則祭出紓困方案要幫業者度小月。

位於前鎮區一心一路的渝香園餐廳37年來一道道高雄在地美食，陪伴高雄人走過37載，滿足饕客味蕾，令人口齒留香，也留下許多人幸福滋味的回憶。

渝香園餐廳負責人陳美珍傍晚現身店內舉行記者會宣布結束營業原委。

陳美珍表示，37年前受長輩鼓勵，在自己住處店面開店創業，省下房租開銷，外聘4名廚師掌廚及內外場10多名員工，菜色以台菜為主，店內20桌經常滿座，也有口碑，不料1月底以來，不敵疫情衝擊，顧客春酒訂席幾乎退光光，連月來的客人較往年同期掉了7成，加上一例一休及工資上漲，實在撐不下去。

她說，原本3月10日就要收攤，但為消化零星訂席延至3月底才熄燈。日前向相處多年的店內員工及廚師洽談資遣事宜，大家離情依依，令她不捨，但畢竟「天下無不散的宴席」，也只能無奈接受。

除了渝香園，高雄老字號餐館祥鈺樓也不敵武漢肺炎疫情，已在2月底先暫停營業一陣子。

高雄市中央公園商圈發展協會理事長黃韻潔也指出，受疫情影響商圈內生意大不如前，原大統百貨內餐飲店家由於是密閉室，連月來生意紛掉了5成。商圈許多撤櫃店面後，房東打對折出租仍租不出去。由於市況不佳，商圈內原宿廣場改建的「中華文化城」原訂3月底要開張也喊停，將視疫情情況擇期開幕。

武漢肺炎帶來餐飲觀光業的寒冬，不少業者亟需紓困，高市府經發局表示，除給予業者向八大行庫申貸紓困補貼，也協調高雄銀行推出「齊心防疫高銀最相挺方案」，以年利率1.58%放貸協助微型資金周轉，幫助業者度小月。（編輯：黃世雅）1090306