暖江國小大象溜滑梯 校友心中童年守護神

基隆市暖江國小校友委請弟弟捐贈學校新台幣3萬元，弟弟不求表揚，僅提出想和43年歷史大象溜滑梯合影留念。大象溜滑梯現今位於資源班教室旁，過去是一年級教室，有校友說，「它是低年級的守護神」。中央社記者王朝鈺攝 109年3月7日

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）基隆市暖江國小校友委請弟弟捐贈學校新台幣3萬元，弟弟不求表揚，僅提出想和43年歷史大象溜滑梯合影留念，學校將溜滑梯照片放上網引起共鳴，校友說它是低年級同學守護神。

民國60餘年就讀暖江國小的校友李姓女子2月26日上午9時許，委託弟弟將新台幣3萬元「助學金」送到學校，向校長曾恕華提及，童年讀書時受到學校栽培，現在年紀大了，孩子也長大，希望能盡點棉薄之力，幫助弱勢學弟妹學習。

曾恕華詢問是否要開收據或能否公開感謝，對方都予以婉拒，僅表達想與大象溜滑梯自拍合影留念，至於原因並未多提，曾恕華考量李女的弟弟低調不想曝光，原本打算合影後，再將照片加工放上大墨鏡貼圖上傳臉書（Facebook）表達謝意。

曾恕華說，李女隔天上午來電希望加工合成照不要上傳臉書，他向李女說明，很多人覺得為善不欲人知是美德，不過，他想讓孩子知道是受到何人幫助，期盼孩子能懂得感恩、惜福，同時藉此機會透過文字一併向所有捐贈者致謝。

李女便向曾恕華提議，拍人不如拍大象溜滑梯，更能勾起校友回憶，曾恕華3日將大象溜滑梯照片上傳學校臉書粉絲專頁真的引起共鳴。

曾恕華說，大象溜滑梯現今位於資源班教室旁，過去是一年級教室，有校友回應，「它是低年級的守護神」，上課只要一抬頭就看到它，下課陪大家玩耍，還有人說大象溜滑梯下的小洞是孩童時期的秘密基地，更有人想應徵當「大象志工」。

曾恕華表示，103年來到暖江國小服務時，因大象溜滑梯階梯等處破損嚴重，造成許多學童受傷，由於全台剩沒幾座，他一心想將它保留下來，顧及學童安全起初拉起封鎖線圍住，隔年籌措經費花了8萬多元整修後重新開放，期盼它能一直保留原貌，繼續守護全校學童。（編輯：方沛清）1090307