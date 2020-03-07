彰化老字號桂都餐廳熄燈 老饕想再嚐撲空

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）位於彰化市中興路的老字號餐廳桂都國際美食館因租約到期，明天中午起熄燈，不少人都想再去吃一頓，但業者已停止接單；大和屋婚宴會館則因武漢肺炎疫情而暫停供應海鮮百匯。

受武漢肺炎疫情影響，彰化縣大型餐廳大和屋婚宴會館日前貼出公告指出，因受疫情影響，眾多顧客對開放式自助餐取餐方式有疑慮及建議，餐廳除進行酒精消毒及顧客量體溫，在接受多方意見後，為維護消費者健康，3月4日起暫停供應自助式「海鮮百匯」。

暫停供應「海鮮百匯」的消息經口耳相傳，部分消費者誤會大和屋婚宴會館要暫停營業，業者今天接受媒體訪問時澄清，只是暫停「海鮮百匯」供餐，待疫情結束再安排服務，「沒有要歇業」，喜宴與團體聚餐仍有接單。

彰化另一家有20年歷史的桂都國際美食館則因租約半年前決定不續約而停業，業者澄清與疫情無關，明天中午服務最後一場訂席客人完畢後熄燈，若顧客今天晚間或明天中午欲臨時到店用餐則「不好意思」，歡迎轉到同體系、位於彰化市三民路的霖園餐館用餐。

業者表示，霖園餐館民國85年設立於彰化市三民路，是有口碑的老字號餐廳，菜系以川菜、江浙菜為主，提供桌宴、工商聯誼、大宴小酌、喜慶宴會、外燴等服務，菜色道地、服務親切，為彰化鄉親繼續提供良好的餐飲服務。（編輯：謝雅竹）1090307