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溫室栽種提前產期 彰化早春葡萄1公斤可賣400元

最新更新：2020/03/09 16:26
彰化溪湖地區早春葡萄上市，彰化縣長王惠美（前中）9日前往溫室關心早春葡萄栽種情形，了解早春葡萄拍賣市場價格。中央社記者吳哲豪彰化攝　109年3月9日
彰化溪湖地區早春葡萄上市，彰化縣長王惠美（前中）9日前往溫室關心早春葡萄栽種情形，了解早春葡萄拍賣市場價格。中央社記者吳哲豪彰化攝　109年3月9日

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化縣農業處長邱奕志今天表示，一般葡萄的產季原在6到8月，1公斤約100元，但溪湖地區果農用溫室栽種，可提前至3月採收，1公斤可賣400元，讓民眾春季就能品嘗到葡萄。

彰化縣是農業大縣，種植葡萄面積更是全台第一，主要分布在彰化大村鄉、溪湖鎮、埔鹽鄉以及二林鎮等，其中溪湖鎮、埔鹽鄉有農民嘗試以溫室方式栽種，縣長王惠美今天在農業處長邱奕志、溪湖鎮農會總幹事陳金源等人陪同下，了解溪湖地區早春葡萄的栽種情形。

王惠美接受媒體聯訪時指出，3到5月是水果產量較少的時候，彰化溪湖地區的果農用溫室栽種葡萄，剛好在這時上市，不僅品質好，甜度可以達到17到19度，價格也不錯，消費者可以多加選購。

邱奕志接受中央社記者採訪時指出，栽種葡萄大多採取露天方式，但溪湖地區有果農利用溫室栽培，提前葡萄產期，讓葡萄春季就可以上市，且甜度可達17到19度，一般夏季葡萄價格1公斤約100元，春季葡萄市場拍賣價1公斤400元；對於申請溫室栽培的農民，政府也會提供補助，鼓勵農民加入栽種行列。

農友楊儒杰說，春天與夏天的葡萄不同，早春葡萄結果的母枝是去年就培養好，並挑選有把握帶葡萄花的母枝栽培催芽，且不同於夏季一年兩收的葡萄，是一年一收；另早春葡萄收成結束後也會開始尾剪枝條、催芽、重新培養母枝，供明年生產使用。

依農業處數據，彰化葡萄一年的產值高達近30億元，收穫面積約1320公頃，其中巨峰葡萄栽培面積約1200公頃。溪湖是巨峰葡萄生產最大宗的產地，溪湖鎮葡萄種植面積480公頃，其中280公頃即為溫室早春巨峰葡萄。（編輯：洪學廣）1090309

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