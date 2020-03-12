廚餘埋了好可惜 玉里神父劉一峰再製成堆肥

花蓮玉里鎮公所與天主堂神父劉一峰合作，將部分廚餘再利用製成有機堆肥，估計一個月可有10噸產量，讓民眾免費取用，也減輕掩埋場負荷。（玉里鎮公所提供）中央社記者張祈花蓮傳真 109年3月12日

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮玉里鎮公所因應非洲豬瘟，禁用廚餘餵豬政策，廚餘改以掩埋處理，玉里天主堂法裔神父劉一峰，認為廚餘埋了可惜，與公所合作將廚餘再利用，製成有機堆肥供鎮民免費使用。

玉里鎮公所清潔隊長葉佳祺表示，去年1月起因應禁用廚餘餵豬政策，鎮內收來的廚餘連同垃圾都集中在鎮內唯一的長良掩埋場處理。

劉一峰見收來的廚餘掩埋很可惜，主動找上鎮公所要求代為處理，他向公所提議，天主堂有自製有機堆肥的技術及工具，可派人到場內製作，省去廚餘運到天主堂的麻煩。

葉佳祺說，鎮內每天廚餘量約10噸，提供場內空間、部分廚餘加上鄰近米廠提供的米糠，提供劉神父團隊使用，即日起合作，預計1個月可提供10噸有機堆肥，免費提供鎮民及公務機關取用。

玉里鎮長蔡秋龍表示，避免環境污染，鎮公所在今年2月實施垃圾不落地政策，收回子母車，一個月來垃圾量減少80噸、資源回收增加9噸，也感謝劉一峰神父願意協助再利用廚餘，減少掩埋場負荷。

葉佳祺說，經評估，掩埋場將在今年10月飽和，目前已向環保署提出優化計劃，申請經費增加容量。（編輯：黃世雅）1090312