中市府員餐16日起試辦供餐分流 餐桌設隔板防疫

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台中市政府在員工餐廳部分餐桌加裝隔板，避免用餐時飛沫噴濺，減少傳染的風險。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年3月15日

（中央社記者趙麗妍台中15日電）為防堵武漢肺炎疫情，台中市政府台灣大道及陽明市政大樓員工餐廳將自明天起至27日試辦供餐分流，避免集中用餐，明天起也將在部分餐桌座位加裝十字隔板，鼓勵民眾外帶。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，市府秘書處表示，台灣大道市政大樓（惠中樓10樓及地下1樓）與陽明市政大樓（地下1樓）設有員工餐廳，提供市府同仁、洽公民眾用餐。

因應武漢肺炎疫情，市府1月30日起在門口設置乾洗手液，要求餐廳櫃位員工每天自主量測體溫、消毒雙手並配戴口罩，每天完成內用座位消毒及櫃位清潔消毒，每月並委請專業消毒廠商進行環境大消毒。

秘書處指出，明天起至27日將試辦供餐分流措施，中午11時至12時為自行取餐外帶時段，12時至下午1時為內用用餐時段。建議自助餐取餐時配戴口罩、不要交談，餐廳也會供應個人式套餐、便當等多樣選擇。

另外，市府台灣大道及陽明市政大樓員工餐廳內用空間也將自明天起，在部分座位加裝十字隔板，設置獨立用餐區，或將雙向座位改為單向，減少面對面用餐情形，防堵成為疫情破口。（編輯：洪學廣）1090315