避免群聚感染 竹縣取消4月底前逾百人文化活動

（中央社記者魯鋼駿新竹縣15日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，為避免群聚活動造成感染，新竹縣政府文化局取消或延期4月底前的百人群聚活動，並將視疫情發展決定是否舉辦。

新竹縣長楊文科今天在臉書粉專貼文表示，新竹縣文化局在演藝廳、演奏廳及實驗劇場等場館，於4月底前舉辦的百人群聚活動將延期或取消；而百人以下的活動雖照常辦理，但觀眾入場前需配合量測額溫，有發燒情形者勿入場。

楊文科指出，百人以下群聚活動的入場民眾，一律須自行配戴口罩，座位也間隔至少1個位置，並須填寫自我評估表單，回答基本資料、旅遊史及可能接觸史後才能入場，自由入場的活動也將由工作人員統一分配位置，以利日後追蹤。

楊文科表示，文化局各表演場館在使用前、後都會進行環境消毒，也呼籲民眾勤洗手，注意自身健康管理，身體若有不適，應在家休息，全民防疫期間，民眾務必配合相關防疫措施。（編輯：洪學廣）1090315