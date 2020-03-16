台東農業處查核成功鎮養牛戶 開限期改善單

（中央社記者李先鳳台東縣16日電）為查核成功鎮養牛戶是否依規定為牛隻掛耳標，台東縣府農業處今天突擊抽檢鎮內各養牛戶，結果在吳姓飼主的養牛場發現部分牛隻並未釘掛耳標，當場開出勸導單要求一週內改善。

帶隊的縣府農業處長許家豪指出，自去年8月開始陸續辦理7場次的牛隻掛耳標宣導會，要求養牛戶務必做好初生小牛剪耳號，沒有打耳號的牛隻耳朵必須夾上耳號；同時向農委會申請耳標及打耳標機器，分送養牛戶2800個耳標，要求飼主在去年10月底之前幫牛隻掛好耳標。

為規範牛隻飼主嚴格執行牛隻掛耳標，許家豪上午偕同縣警察局成功分局長蘇偉荃、成功鎮公所農業科長古新德及台東縣動物防疫所人員前往成功鎮養牛戶突擊檢查。並暗中追緝台11線120公里處嘉平5號橋，也就是15日凌晨撞牛事發地點附近，是否有飼主在移動牛隻。

農業處表示，接獲通報發現吳姓飼主行跡確有可疑之處，隨即前往查核，當場告知相關規範。據了解，由於當場查獲32隻飼養的牛群中，有部分小牛未釘掛耳標，即便吳姓飼主的親人辯稱小牛剛到場，不宜完成耳標釘掛，但農業處仍開出勸導單。

農業處也提醒吳姓飼主7天內把所有牛隻釘上耳標，且明定23日再次前往查核，屆時沒有耳標的牛隻將一律沒收到台東動物收容所圈養，相關收容設備也陸續定位中。

另外，由於中央並未明定相關規範，許家豪說，已針對畜類圈養著手訂定地方自治法，將有更嚴厲的規範及罰則明定，力拼5月送縣議會審議通過。

台11線和平段120公里處15日凌晨1時多，發生一起自轎車與2頭牛隻碰撞事故。女駕駛受困車內，經消防人員救出後送醫急救；現場2頭牛當場死亡。（編輯：黃世雅）1090316