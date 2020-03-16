過境黑琵未換繁殖羽 異常現象南市釐清成因

（中央社記者楊思瑞台南16日電）今年過境的黑面琵鷺未換繁殖羽異常現象，嘉南地區產官學今天開會研商，做出「保護區棲地營造及水位調控」、「加強公有領域流浪犬管理，減少追趕黑琵情事」等決議。

台南市長黃偉哲重視黑面琵鷺未換繁殖羽的異常現象，指示農業局擬定保育措施，今天邀請林務局、嘉義林區管理處、特有生物研究保育中心、台江國家公園管理處、高雄市政府農業局、嘉義縣政府農業處、台南市動物防疫保護處、慈愛動物醫院、台南市野鳥學會、台南市生態保育學會、台灣黑面琵鷺保育學會及台南市野生動物保育學會等產、官、學單位，召開「黑面琵鷺未換繁殖羽」與「七股頂山棲息地數量減少」討論會，釐清發生原因，作為擬定保育措施依據。

台南市政府農業局森林及自然保育科表示，對於「黑面琵鷺未換繁殖羽」，會中做出三點結論。1.黑琵繁殖羽應屬生理問題，且依往年經驗，南風吹起時才會大量換羽；另亞成鳥如無繁殖需求，也無換羽需求；請各NGO團體在平日調查及觀測時持續觀察，作為長期觀測統計資料分析；並將相關訊息提供農業局及台江國家公園管理處研議處理方針。

2.保護區棲地營造及水位調控，建請台江國家公園管理處在現有基礎調查案內納入，及落實研究及實務並重。3.請中央權管單位加強公有領域流浪犬管理，以減少流浪犬追趕黑琵事件發生；並建議成立委辦計畫委託地方政府辦理，減少流浪犬干擾野生鳥類覓食及棲息。

對於「七股頂山棲息地數量減少」有二項結論。1.2月初寒流來襲造成七股頂山棲息地大量魚類死亡，初估約10萬尾，黑面琵鷺為生計飛往他處覓食；依105年霸王級寒流造成南市大量虱目魚死亡，亦未影響黑琵北返及食源，對於七股頂山棲地數量減少應非屬食源不足所引起。2.為增加七股頂山棲地食源，農業局協調第六河川局協助水門管理，希望每周利用漲退潮時間打開水門一次，引進魚源及調換水質，提升棲地黑面琵鷺及其它水鳥食源。

與會專家們建請轄內保育團體及志工，在黑琵度冬期間，若發現黑面琵鷺個體活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，通知農業局（聯絡電話06-6321731），或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，相對提高黑面琵鷺存活率。

另外，近年常有流浪犬追趕黑面琵鷺等情形。包括台南、高雄及嘉義縣三個縣市農政單位出席官員都認為在國家風景區、濕地、林班地、海堤、水庫等公有領域土地，基於保護流浪動物及野生動物立場，各權管單位應有防止受困、受虐、攻擊鳥類及群聚追咬傷人積極作為，並立法禁止在這些區域內餵食流浪動物及野生動物，保障動物生存權。（編輯：孫承武）1090316