關山農會米國學校防疫優先 用消毒夾助試吃

（中央社記者盧太城台東縣17日電）傳統市場、觀光景點美食及伴手禮攤位，以往會提供試吃服務。武漢肺炎疫情延燒，台東關山鎮農會「米國學校」今天指出，配合防疫改變試吃方式，由櫃檯人員用消毒夾協助試吃。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，防疫上緊發條，也改變許多生活型態。

台東縣關山鎮農會「米國學校」賣場往常都會提供試吃服務，包括人氣王「關山米乖乖」、「關山米香堅果酥」、「米果」等。不過，這幾天前往「米國學校」的民眾發現，在產品前貼出「防疫期間試吃請洽櫃台」字樣。

「米國學校」校長彭衍芳今天受訪表示，武漢肺炎疫情爆發後，農會人員為了消費者的健康權益，停止自由試吃的服務。

彭衍芳指出，之前在商品區旁都擺放有試吃盤，讓民眾可藉由試吃更認識產品，並採自由方式隨時補充。但自上週起，試吃盤已改放到結帳櫃檯，民眾雖然仍可以試吃，但需要由農會人員用消毒夾協助服務。

彭衍芳表示，此舉是避免民眾在不知情狀況下，因為用手抓發生傳播或感染病菌的可能；如果要進到餐廳享用「碗公飯」時，門口也都會提供消毒酒精，防疫還要正確多洗手，盡量避免近距離接觸。（編輯：戴光育）1090317