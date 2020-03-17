幫陳時中提神 國姓咖啡農捐1萬包濾掛式

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）防武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心每天開記者會，為感謝防疫人員付出及實質打氣，國姓鄉咖啡農李明杰捐1萬包濾掛式咖啡，盼指揮官、衛生福利部長陳時中等人喝了提神。

國姓鄉是南投縣重要咖啡產區，為感謝中央流行疫情指揮中心及醫護人員辛勞，國姓鄉咖啡農李明杰決定捐贈1萬包濾掛式咖啡，價值新台幣30萬元，首批5000包19日上午將親自北上送達指揮中心，其餘5000包待指揮中心指示分配對象後，再送給所需醫療機構，鄉內其他咖啡農得知，也表達要共襄盛舉，數量陸續增加。

李明杰今天說，九二一地震重創國姓鄉，居民當時受各界力量幫忙站起，有農民轉型種咖啡，「現在有點成績」，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情讓防疫人員忙得不眠不休，因此，捐出濾掛式咖啡助醫護、防疫人員提神，表達個人綿薄謝意。

另外，國姓鄉公所今天召開咖啡果小蠹防治會議，鄉公所指出，近年氣候暖化，肆虐南部咖啡產區的咖啡果小蠹逐漸向北擴散，栽種面積近200公頃的國姓咖啡產區也受害，咖啡果小蠹不僅肆虐低海拔產區，連海拔近千公尺的咖啡園也淪陷，收成可能減產2成到3成。

國姓鄉公所表示，今年疫情尚未擴大，基於預防勝於治療概念，技術方面請行政院農業委員會茶業改良場研發技轉，研發效果更好、價格更低的生物防治懸掛誘捕器，幫忙農民防範蟲害。

有關經費補助，鄉公所表示，今年因武漢肺炎疫情影響景氣，為體恤咖啡農辛勞，鄉公所、代表會特別編列20萬元經費，每個生物防治懸掛誘捕器補助10元，不僅對農民有實質補助，並幫忙防治蟲害，盼讓國姓咖啡品質更提升。（編輯：黃世雅）1090317