中市府通過污染源檢舉獎勵辦法 強化空污防制

（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市政府今天通過固定污染源檢舉獎勵辦法，提供檢舉人與「吹哨者」檢舉獎金，揪出不法污染源；市府並完成石虎棲地調查，將送「台中石虎保育自治條例」草案進入市議會審查。

台中市政府今天舉辦市政會議，通過「台中市檢舉固定污染源違反空氣污染防制法案件獎勵辦法」，市長盧秀燕表示，檢舉固定污染源獎勵辦法，是改善台中空污的重大法案，除檢舉獎金為罰鍰金額的5%，「吹哨者」更加倍提高至10%，將移請法制局發布實施。

環保局說明，檢舉主要針對違反空污法業者，包括工廠違法排放空污，或設備未取得許可證逕行操作，以及工地現場未有防制措施，導致污染物逸散等。檢舉人可以是個人、多人或團體，經環保局查證屬實，只要案件違反空污法，且罰鍰達新台幣10萬元以上，檢舉者就可獲得罰鍰金額最高5%獎勵金。

市府也祭出吹哨者獎金加倍制度，環保局表示，只要檢舉人還在涉案公司任職，經查證屬實，將視情況提供罰鍰金額最高10%獎勵金，藉此嚇阻業者不法行為，若檢舉人已離職，則適用最高5%獎勵金。

此外，前市府研擬「台中石虎保育自治條例」草案，兩度送台中市議會審查未過，市府去年舉辦9場次地方說明會，並完成棲地族群調查，草案將送市議會審查，盼自治條例順利通過，將石虎保育工作法制化，達成自然生態平衡。

農業局長蔡精強說明，市府去年12月完成石虎熱區的調查，這次修訂重點在於增加獎勵農民友善環境耕作，避免農戶使用化學農藥、除草劑、毒鼠藥等，讓石虎生活場域更友善、食物來源更充足，針對石虎若捕食家禽類，可能造成農戶損失，也將提出生態服務補償獎勵措施。

蔡精強指出，台中市境內的石虎主要分布在后里、東勢、和平、新社、太平、霧峰、北屯等中低海拔淺山地區，期盼繼苗栗縣後，台中市能成為第二個通過石虎保育自治條例的城市。（編輯：黃世雅）1090317