助抗疫情衝擊 台南減收市場與古蹟租金

傳統市場攤商生意受武漢肺炎疫情影響，營運受衝擊，台南市政府19日宣布，3月至5月全市公有零售市場攤位使用費將打7折收取。圖為六甲公有零售市場。（台南市經發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）武漢肺炎疫情持續升溫，許多行業受影響。台南市長黃偉哲今天宣布，3月至5月全市公有零售市場攤位使用費打7折，文化局所轄委外古蹟場館減收50%權利金，盼降低疫情影響。

黃偉哲表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情造成消費者因恐懼而減少到市場消費，以致市場人潮減少約20%至30%。為減輕疫情對攤商造成的衝擊，推出減收使用費紓困方案。

他說，全台南市59處公有零售市場約5500攤商，3至5月攤位使用費打7折，降低業者生意成本與資金周轉壓力，降低疫情的衝擊。之後會再視疫情發展逐月檢討，盼協助攤商度過難關。

黃偉哲指出，除了傳統市場的攤商之外，市府文化局也將減收所轄31處委外古蹟場館3月至5月的50%權利金。

台南市政府文化局指出，另有3處文化經營點承租對象為國有財產署及台糖公司，市府也會持續協助爭取優惠減免或紓困措施。（編輯：唐聲揚）1090319