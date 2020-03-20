兒返台不適初檢陰性 中市都發局長可望回歸崗位

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市都發局長黃文彬的兒子日前自美國返台後身體不適就醫，黃文彬也主動自主健康管理「居家辦公」，黃文彬兒子今天肺炎初採檢驗陰性，若二採也是陰性，黃文彬可望返回公務。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，黃文彬兒子原在美國就讀高中，17日因學校停課返台，18日出現咳嗽等身體不適症狀就醫，雖未發燒，但醫師判斷是自美國返台，因此收容檢驗較妥適，黃文彬當天也請假返家，自主健康管理「居家辦公」。

黃文彬兒子今天初採檢驗過關，市府新聞局長黃國瑋表示，黃文彬原正進行14天自主健康管理，如今兒子初驗結果為陰性，若二採也為陰性，黃文彬近日也能解除居家自主健康管理，返回公務。

黃文彬昨天在臉書貼文道出父親心聲，強調「病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵」，感動許多網友。其中一名網友還上傳兒子的畫作鼓勵黃文彬「看過您的文章後，我更是珍惜此刻和家人擁有的」，黃文彬也回應，「謝謝你的暖文，讓我有更大的勇氣面對困難」。

衛生局長曾梓展指出，市府16日就已啟動加嚴防疫措施，進入市府必須戴口罩、量額溫、消毒雙手並實名登記，相關會議及公務行程均需戴口罩，並採間隔座位降低風險；他也呼籲民眾，勤洗手、避免碰觸眼口鼻、量體溫、充足睡眠，就是最好的防疫妙招。（編輯：洪學廣）1090320