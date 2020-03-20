新北提升校園防疫 高中職以下師生配戴口罩

（中央社記者黃旭昇新北20日電）因應武漢肺炎疫情升溫，新北市府教育局今晚核定，要求高中職以下學校即日起教職員工生，進入校園內須配戴口罩，請家長幫子女準備口罩，如無醫用口罩者可先以布口罩代替。

新北市府教育局今天晚上表示，這是因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，提高校園防疫等級，依照今天由市長侯友宜主持的第26次防疫應變會議決議，建請進入校園的師生都要配戴口罩，以利校園防疫。

教育局今天晚上核定這項最新的防疫政策，將通知高中職以下各級學校，在3月底以前實施，政策視疫情隨時調整。

教育局說，行政院已於16日宣布高中以下師生，至本學期上課日結束為止禁止出國。考量近期有大量國人自國外回台，學校是高度聚集場所，為降低社區擴散風險，才會建請各校師生在校園上課都要配戴口罩。

教育局表示，提醒家長幫子女準備口罩，如無醫用口罩者，可先以布口罩代替，暫不會由校方發放口罩。

教育局也請各校協助關心學生的同住家人或親人，有無最近自國外返台，或目前居家隔離者，除務必做好健康自主管理，也柔性勸導學生請假，不列入出缺席紀錄。

教育局說，有許多家長反映，希望各校能規定學生配戴口罩，保護師生健康。這項政策是加強防疫，雖不具強制性也不會處罰，主要是北部已經有學校因為學生確診而全校停課，目前是防疫關鍵期，新北希望降低校園群聚感染風險。（編輯：張銘坤）1090320