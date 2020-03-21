更多編輯台推薦新聞：
戴資穎全英賽寫紀錄 世界羽聯影片致敬「戴女王」
運動

戴資穎全英賽寫紀錄 世界羽聯影片致敬「戴女王」

專題／口罩國家隊提前交機 成員不喊累設群組搏感情
產經

專題／口罩國家隊提前交機 成員不喊累設群組搏感情

影片／紐西蘭總理籲限制外出 稱有望如台灣控制疫情
國際

影片／紐西蘭總理籲限制外出 稱有望如台灣控制疫情

防囤貨 多家量販超市每人限購一串衛生紙
生活

防囤貨 多家量販超市每人限購一串衛生紙

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

超前部署 屏東甄選防疫小黃4人

最新更新：2020/03/21 19:55

（中央社記者陳朝福屏東21日電）因應武漢肺炎防疫需求，屏東縣政府公開甄選防疫計程車，即日起報名至3月23日下午5時，符合資格者公開抽籤，並與正選4名計程車運將正式簽約。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫需求，屏東縣政府為及時派遣車輛載送特定民眾前往隔離場所、醫療院所或縣府衛生局指定場所，因此規劃租賃防疫計程車，以避免疫情擴散。

屏東縣政府交通旅遊處表示，報名即日起至23日下午5時，有意願參加的計程車運將，可將報名表以傳真（08-7334517）或紙本方式送達屏東縣政府交通旅遊處運輸管理科；由交通旅遊處、衛生局、屏東監理站等相關單位進行書面審查。

交通旅遊處長黃國維表示，由於載送居家隔離或檢疫的民眾有風險，所以司機本身的健康條件需要篩選，有慢性病史、最近1個月內出國、無法配合跨縣市派送及夜間調度等情形者，將不列入優先考量名單，計程車費用，由縣府負擔。

此外，須經縣府書面審查合格者，才能進行下一階段篩選；符合資格者採公開抽籤取正選4名、備選6名，與正選4名計程車司機正式簽約。詳情可上屏東縣政府交通旅遊處官網查詢、下載報名表。（編輯：孫承武）1090321

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報