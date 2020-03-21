超前部署 屏東甄選防疫小黃4人

（中央社記者陳朝福屏東21日電）因應武漢肺炎防疫需求，屏東縣政府公開甄選防疫計程車，即日起報名至3月23日下午5時，符合資格者公開抽籤，並與正選4名計程車運將正式簽約。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫需求，屏東縣政府為及時派遣車輛載送特定民眾前往隔離場所、醫療院所或縣府衛生局指定場所，因此規劃租賃防疫計程車，以避免疫情擴散。

屏東縣政府交通旅遊處表示，報名即日起至23日下午5時，有意願參加的計程車運將，可將報名表以傳真（08-7334517）或紙本方式送達屏東縣政府交通旅遊處運輸管理科；由交通旅遊處、衛生局、屏東監理站等相關單位進行書面審查。

交通旅遊處長黃國維表示，由於載送居家隔離或檢疫的民眾有風險，所以司機本身的健康條件需要篩選，有慢性病史、最近1個月內出國、無法配合跨縣市派送及夜間調度等情形者，將不列入優先考量名單，計程車費用，由縣府負擔。

此外，須經縣府書面審查合格者，才能進行下一階段篩選；符合資格者採公開抽籤取正選4名、備選6名，與正選4名計程車司機正式簽約。詳情可上屏東縣政府交通旅遊處官網查詢、下載報名表。（編輯：孫承武）1090321