接見國高中男女排球聯賽英雄 潘孟安勉再接再勵

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）國高中排球聯賽剛落幕，屏東縣新園國中女排奪冠、屏榮高中男排拿下亞軍。縣長潘孟安今天接見2支球隊並頒發獎金，肯定球員和教練的努力，期勉球隊再接再勵。

潘孟安今天在縣政府接見兩支球隊，頒發冠軍新台幣7萬元、亞軍3萬5000元的體育獎金。他表示，新園國中拿下JHVL冠軍，不只是12年來國中排球聯賽的首座冠軍，由於不少選手是升上國中後才接觸排球並獲選校隊出賽，相當不容易。

拿下HVL亞軍的屏榮高中，則是屏榮在睽違29年再次闖進冠軍賽，也是屏東縣排球發展多年以來的一個重大里程，展現排球實力和屏東小將的韌性。

潘孟安強調，屏東縣為了留住好人才，多年來發展「三級五區」體育政策，讓學生從小學到高中都能安心留在家鄉一展運動長才，未來也會持續努力，讓體育大縣再展榮光。

今年聯賽激戰中，2支球隊最受注目的是屏榮高中李尼西米、新園國中李貝兒這對「兄妹檔」。父母是來自南美洲蓋亞納的傳教士，2兄妹台灣土生土長，從國小到國中因屢在排球場上優異表現成為媒體採訪焦點，甚至誤以為是找來援助的外籍球員。

李貝兒這次聯賽擔任主攻手，勇猛砲火為她拿下排球生涯的第一座MVP；李尼西米在冠亞軍決賽中，力挽狂瀾奪下第3局，獲得最佳邊線攻擊球員殊榮，成為屏東排壇佳話。

除球員的優秀表現，新園國中球隊教練吳珮汝在家庭與球隊之間兩頭奔波，忍受11年來每次在大賽中鎩羽而歸的挫折，終於得償所願；屏榮高中預賽時進入2敗險境，教練陳俊昌靠著調度反殺回決賽圈，並帶領屏榮打入睽違將近30年的冠軍賽，成為屏東排球發展多年的突破性成果。

屏東縣這項「三級五區」體育人才培育政策，規劃以16項運動發展項目為主軸，以屏北、屏東、潮州、東港與屏南等五區為基礎，完整國小、國中與高中三級升學制度銜接。（編輯：孫承武）1090323