整併戶所 高市府：精減支出不影響罷免連署查對

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市原來的33個戶政事務所、7個辦公處今天起整併為18個戶所及22個辦公處，將有助於行政作業簡化；至於戶所正查對罷韓連署書作業，民政局表示，完全不受影響。

民政局今天發布新聞稿指出，今天起33個戶政事務所整併為18個戶政事務所，整併後行政作業簡化、櫃台服務效率提升；被整併後的戶所仍於原處改設辦公處並受理戶政業務，服務不打折。18名新任戶政事務所主任今天正式就職上任，至於被精減的戶所主任改任秘書，權益不受影響。

民政局戶籍行政科長楊進祿告訴中央社記者，戶所整併是審計處要求，地方政府配合辦理，高雄市戶事整併後，每年約可省下約新台幣2000萬元的人事費支出。

至於高雄市戶政事務所近來被高雄市選委會委託查對罷免市長連署書，民政局指出，戶政人員該做的業務不受影響，照原業務進行。

戶所整併案，民政局長曹桓榮指出，戶政機關歷經戶警合一、分離、縣市合併、到這次大規模整併，每個過程都讓戶政機關更往前一步。這次戶所整併非縮編，除人員、職務及組織稍有調整，服務據點不變。

民政局期許戶政人員秉持「用心服務 當責創新」的理念要讓為民服務的品質更進步、更有效率。（編輯：黃世雅）1090323