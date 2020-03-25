頭城鎮兒童節活動停辦 改贈禮物加送口罩套

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣25日電）受到武漢肺炎影響，宜蘭縣頭城鎮公所決定停辦「鯉想啟程」兒童節活動，除改贈孩童禮物外更加送「布製口罩套」。宜蘭市今天則沙盤推演，將主管會報移地到宜蘭慈惠宮召開。

頭城鎮長曹乾舜透過新聞稿表示，今年慶祝兒童節活動，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，決定停辦「鯉想啟程」系列活動，改以致贈禮物代替，期望明年可以順利恢復舉行。

對於禮品挑選，曹乾舜說，公所特地邀集各國小及幼兒園老師開會研商，依據不同年級（學齡層），精心挑選出3類不僅符合實際需求且富含意義的禮物，搭配小西點贈送孩童，更貼心加贈每位孩童「布製口罩套」，預定3月底前完成發送。

另外，宜蘭市公所為避免同仁遭隔離，造成例行業務工作停擺，今天特別沙盤推演，移地宜蘭慈惠宮召開主管會報，並已擇定宜蘭市民活動中心作為替代辦公空間。

宜蘭市長江聰淵表示，病毒是看不見的敵人，為防範未然，市公所已開始模擬移地會議，只有超前布署做好萬全準備，才能確保同仁及民眾健康，讓業務服務及行政效率不致出現斷層，將影響降至最低。（編輯：方沛清）1090325