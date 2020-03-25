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減少清明群聚染疫風險 嘉義縣府幫民眾燒紙錢

最新更新：2020/03/25 16:56
清明連假即將到來，嘉義縣環保局今年擴大推動「紙錢集中焚燒」措施，在各鄉鎮市公墓及寶塔設置紙錢集中站共93站，呼籲民眾多加響應，環保且降低群聚風險。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真　109年3月25日
清明連假即將到來，嘉義縣環保局今年擴大推動「紙錢集中焚燒」措施，在各鄉鎮市公墓及寶塔設置紙錢集中站共93站，呼籲民眾多加響應，環保且降低群聚風險。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真　109年3月25日

（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣外移人口多，每逢清明節鄉親紛紛返鄉祭祖，縣府今天在各鄉鎮市公墓及納骨塔設置93處紙錢集中站， 統一幫民眾燒紙錢，減少群聚的時間，降低染疫風險。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，清明連假又將到來，嘉義縣旅居外縣市的鄉親，將返鄉祭祖，縣府如臨大敵，除在18鄉鎮市成立防疫消毒大隊，也推出清明時節幫民眾燒紙錢的作為，減少民眾接觸時間，降低染病風險，

嘉義縣環境保護局長張根穆表示，環保局今年擴大推動「紙錢集中焚燒」措施，在各鄉鎮市公墓及納骨塔設置93處紙錢集中站，4月10日將在鹿草焚化爐舉行「焚燒淨爐祈福法會大典」，邀請道長依科儀淨爐祈福後，再將紙錢投入焚化爐。

張根穆表示，自己燒紙錢，除造成區域性的空氣污染，紙錢燃燒後，會產生的一氧化碳、苯、甲苯、粉塵等有害物質，對身體不好，紙錢請放置集中站委由縣府代燒。

縣府指出，今年清明期間公墓及納骨塔配合疫情防治禁止進入，金爐也一併封閉，部分公墓及寶塔已採線上追思服務，民眾可到線上祭祖。今天18鄉鎮市清潔隊，也成立防疫消毒大隊，在人潮聚集熱點，如超市、傳統市場、商圈及廟宇等進行大消毒，讓民眾有安心的生活環境。（編輯：謝雅竹）1090325

嘉義縣長翁章梁（前左4）25日宣布，與18鄉鎮市公所同步組成防疫消毒大隊，針對人潮聚集熱點，如超市、傳統市場、商圈及廟宇等進行大消毒。中央社記者蔡智明攝　109年3月25日
嘉義縣長翁章梁（前左4）25日宣布，與18鄉鎮市公所同步組成防疫消毒大隊，針對人潮聚集熱點，如超市、傳統市場、商圈及廟宇等進行大消毒。中央社記者蔡智明攝　109年3月25日
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